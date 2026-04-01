DAX24.362 -1,4%Est505.970 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 -2,4%Nas24.468 +1,5%Bitcoin63.845 +1,4%Euro1,1774 +0,4%Öl95,23 +3,0%Gold4.787 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Manycore, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus
Top News
Experte warnt: Gold-Status als sicherer Hafen gefährdet Experte warnt: Gold-Status als sicherer Hafen gefährdet
Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz will Handelsvolumen mit Brasilien verdoppeln

20.04.26 12:58 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz will die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Brasilien deutlich ausbauen. Das bilaterale Handelsvolumen solle "in den nächsten Jahren" verdoppelt werden, sagte der CDU-Politiker bei den deutsch-brasilianischen Wirtschaftstagen auf der Hannover Messe. Brasilien ist das diesjährige Partnerland der Industrieschau.

Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern lag nach Angaben von Merz im Jahr 2024 bei mehr als 20 Milliarden Euro. Für Volkswirtschaften dieser Größe sei das "entschieden zu wenig". Mit dem Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten wolle man dieses Volumen steigern. "Beide Seiten des Atlantiks werden von wegfallenden Zöllen und dem Abbau weiterer Handelshemmnisse profitieren."

Brasilien bezeichnete Merz in einer "schwieriger werdenden Welt" als "Schlüsselpartner". Beide Länder teilten das Interesse an einer politischen Ordnung, in der man sich auf Verträge und Verabredungen verlassen könne. Offener, fairer und freier Handel sei nur auf dieser Grundlage möglich.

Rohstoffe rücken ins Zentrum

Ein zentrales Thema ist aus Sicht von Merz auch die Rohstoffversorgung. Brasilien verfüge über ein "enormes Potenzial" bei seltenen Erden, sagte er. "Große Chancen liegen im kostengünstigen Abbau bestimmter Metalle, die für die E-Mobilität und für Windkraftanlagen gebraucht werden."

Der Import von Rohstoffen aus Brasilien habe 2024 bereits ein Volumen von rund drei Milliarden Euro erreicht. Deutschland sei bereit, Brasilien "mit technologischem Know-how und Expertise zu unterstützen", um diese Beziehungen weiter auszubauen./kge/DP/nas