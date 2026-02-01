DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -2,7%Nas22.660 -1,8%Bitcoin55.477 -1,6%Euro1,1871 -0,1%Öl67,63 -2,9%Gold4.942 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Warum sich der Kurs des Euro nach leichten Vortagesverlusten kaum bewegt Warum sich der Kurs des Euro nach leichten Vortagesverlusten kaum bewegt
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Merz will in München für starkes Europa werben

12.02.26 20:59 Uhr

BILZEN-HOESELT (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag für ein militärisch und wirtschaftlich starkes Europa werben. "Europa muss stark sein, Europa muss wettbewerbsfähig sein, es muss ein dynamischer Raum werden und es muss ein Raum werden, der sich auch selbst verteidigen kann", sagte er nach dem EU-Gipfel in Belgien zu seiner geplanten Eröffnungsrede des dreitägigen Spitzentreffens am Freitag.

Wer­bung

Auf die Frage einer Journalistin, ob sein geplantes Treffen mit Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom in München US-Präsident Donald Trump verärgern könnte, sagte Merz nur: "Die Gesprächspartner, die suche ich mir aus nach Interesse und nach dem, wen ich gerne treffen möchte und danach wird es entschieden".

Für Merz ist es die erste Sicherheitskonferenz als Kanzler. Es werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet und damit mehr als je zuvor. Merz will sich am Rande der Konferenz sowohl mit US-Außenminister Marco Rubio als auch mit Newsom treffen sowie mit Kongressabgeordneten der regierenden Republikaner und der oppositionellen Demokraten. Newsom wird als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten bei der Wahl 2028 gehandelt./mfi/DP/he