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Merz wirbt um Investitionen - 'Deutschland ist bereit'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt für Investitionen in Deutschland. Zur Eröffnung des ersten Investitionsgipfels der Bundesregierung in Berlin in einem stillgelegten Kraftwerk in Berlin sagte der CDU-Vorsitzende am Abend: "Deutschland ist offen für Investitionen, Deutschland ist offen für Geschäfte - und Deutschland ist bereit, schneller zu wachsen." Merz sprach von einer neuen Ära der Investitionen in Deutschland. Deutschland sei ein stabiler und verlässlicher Partner.

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Der Kanzler begrüßte zum Auftakt Vertreter zahlreicher Unternehmen, darunter den Chef des US-Chipherstellers Nvidia, Jensen Huang.

"Wir stecken mitten in einem grundlegenden wirtschaftlichen und technologischen Wandel", sagte Merz. Dieser werde durch die Künstliche Intelligenz vorangetrieben.

Merz bekräftigt Reformkurs der Bundesregierung

Mit Blick auf das schuldenfinanzierte, staatliche Milliarden-Sondervermögen des Staates zur Modernisierung der Infrastruktur und für Klimaschutz sagte Merz, Deutschland unternehme die größte Modernisierungsoffensive seiner jüngeren Geschichte. Außerdem betonte er massiv gestiegene Verteidigungsausgaben. Auf EU-Ebene werde der Ausbau des Binnenmarkts vorangetrieben.

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Merz bekräftigte den Reformkurs der Bundesregierung. Er nannte den Abbau bürokratischer Hürden, die Digitalisierung der Verwaltung sowie Reformen der Sozialsysteme. Der Gipfel sei eine Einladung an Investoren, sich an der Modernisierungsoffensive zu beteiligen.

Am Dienstag wird der Investitionsgipfel an einer privaten Wirtschaftshochschule fortgesetzt. Ziel der Bundesregierung ist es, mehr private Investoren nach Deutschland zu locken./hoe/DP/he

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