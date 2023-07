Merz wirft Koalition Durchpeitschen von Gesetzen vor

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Abgeordneten von Union und SPD haben sich im Bundestag eine hitzige Debatte über das Heizungsgesetz und die jüngsten verkürzten Gesetzesvorhaben der Regierung geliefert. Unionsfraktionschef Friedrich Merz warf der Regierungskoalition vor, die Rechte des Parlaments zu missachten. Er rief zudem während seiner Rede im Bundestag Kollegen aus deren Reihe nach Zwischenrufen dazu auf, den Mund zu halten und stattdessen darüber nachzudenken, wie der Vertrauensverlust in das Parlament wieder hergestellt werden könnte. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner warf Merz hingegen vor, auf die "schnelle Schlagzeile" abzuzielen.

"Sie haben in den letzten 18 Monaten dieses Parlament zu einem Ort der Debattenverweigerung und zu einem Ort des Durchpeitschens von Gesetzen gemacht. Sie haben nicht Vertrauen gewonnen, sondern wir alle haben als Institution vertrauen in Deutschland verloren", sagte Merz im Bundestag in einer Debatte um die abgesetzte Abstimmung zum Gebäudeenergiegesetz. Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor geurteilt, dass das Parlament nicht genügend Zeit für die Beratungen hätte.

Merz warf der Koalition vor, dass sie im laufenden Jahr bereits mehr Gesetzentwürfe unter Verkürzung der üblicherweise vorgesehenen Fristen zur Abstimmung gelangt seien als normalerweise üblich. Der CDU-Chef rief dazu auf, dass die Regierungskoalition und auch die Unionsfraktion während der Parlamentsferien darüber nachdenken sollten, wie sie gemeinsam dazu beitragen könnten, das Vertrauen der Bevölkerung in die Institution Deutscher Bundestag wieder zu stärken.

Merz kritisierte Zwischenrufe aus Reihen der Abgeordnete und fragte, ob er diese wiederholen sollte, nachdem bereits zuvor gegen einen SPD-Abgeordneten ein Ordnungsgeld wegen eines Zwischenrufs verhängt worden war. "Das zeigt, welch Geistes Kind Sie sind. Können Sie nicht einmal einen kurzen Augenblick den Mund halten und mal innehalten, was Sie hier als Zwischenrufen zu machen haben?", so Merz.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Fechner hingegen wies Merz darauf hin, dass zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit auch die Bereitschaft der Opposition zu Kompromissen und Gemeinsamkeiten gehöre. Beim diese Woche von den Regierungsfraktionen abgelehnten Antrag der Union zu einem Untersuchungsausschuss in der Warburg-Affäre hätte dies aber gefehlt. Denn SPD, Grüne und FDP hätten der Union wiederholte Gespräche bezüglich der verfassungsrechtlichen Bedenken bei dem Antrag angeboten. Die Union hätte aber dennoch über den Antrag abstimmen wollen.

"Da müssen Sie sich mal an die eigene Nase fassen. Auch die Opposition muss hier wirklich tatsächlich einen Gestaltungswillen haben und nicht nur die schnelle Schlagzeile suchen, sehr geehrter Herr Kollege", sagte Fechner an die Adresse von Merz gerichtet.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2023 05:57 ET (09:57 GMT)