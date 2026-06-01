DAX25.045 +0,1%Est506.316 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 -0,2%Nas26.518 +1,9%Bitcoin54.512 -0,7%Euro1,1464 +0,1%Öl79,46 +0,3%Gold4.149 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BMW 519000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- BMW, Novo Nordisk, Rheinmetall, LANXESS, Lufthansa, VW, D-Wave, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Telemedizin im Wandel! Warum Teladoc Health plötzlich haussiert! Telemedizin im Wandel! Warum Teladoc Health plötzlich haussiert!
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin nahe null - Warum das ein Vorteil sein könnte Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin nahe null - Warum das ein Vorteil sein könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz zu EU-Haushalt: 'Die Zahlen müssen runter'

19.06.26 11:20 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Ringen um den neuen billionenschweren EU-Haushalt drängt Bundeskanzler Friedrich Merz auf einen deutlich geringeren Umfang als bislang vorgeschlagen. "Der auf dem Tisch liegende Vorschlag ist deutlich zu hoch. Die Zahlen müssen runter", sagte Merz am Rande eines Treffens mit den EU-Staats- und Regierungschefs, bei dem über den Etat ab 2028 diskutiert werden soll. "Es muss ein neuer Vorschlag auf den Tisch."

Deutschland größter Beitragszahler

Der EU-Haushalt ist eines der politisch sensibelsten Themen in Brüssel. Er wird für sieben Jahre festgelegt und überwiegend aus einem Anteil des Bruttonationaleinkommens (BNE) der Mitgliedstaaten finanziert. Als größte Volkswirtschaft der EU trägt Deutschland den mit Abstand größten Teil bei.

Vergangene Woche hatte die zyprische Ratspräsidentschaft einen neuen Verhandlungsvorschlag vorgelegt, der beim EU-Gipfel als Gesprächsgrundlage dient. Der Vorschlag sieht eine Verkleinerung des von der EU-Kommission vorgeschlagenen Budgets von 1,76 Billionen Euro um rund zwei Prozent vor. Das entspricht rund 32,8 Milliarden Euro.

Merz: Bis Ende des Jahres zur Entscheidung kommen

Man müsse sich auch über die Einnahmen der EU unterhalten, sagte Merz weiter. "Wir können nur so viel Geld ausgeben, wie wir auch haben". Die EU solle sich nicht weiter verschulden. Auch bekräftigte Merz das Ziel, in diesem Jahr zu einer Entscheidung zu kommen. "Das ist, glaube ich, wichtig auch für die Planbarkeit des gesamten Budgets der Europäischen Union."

Auch andere Länder, die unter dem Strich mehr in den Haushalt einzahlen als sie herausbekommen, fordern Kürzungen beim Haushaltsvorschlag. Dazu zählen etwa die Niederlande oder Schweden./rdz/DP/jha