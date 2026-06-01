Merz zu Iran-Abkommen: 'Großer Schritt nach vorn'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran begrüßt. "Das ist ein großer Schritt nach vorn, dass dort die Waffen schweigen, dass auch die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus wieder gewährleistet wird", sagte er vor einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel.

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Er habe bereits früher gesagt, dass die Bundesregierung sich vorstellen könne, zum Beispiel mit Minenräumern zu unterstützen, um das Vereinbarte militärisch abzusichern. Für einen deutschen Einsatz sei ein Mandat des Bundestages nötig. "Und das wird in Ruhe in Deutschland beraten werden, auch im Lichte der Entwicklungen der nächsten Tage."/wea/DP/men