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Merz zu UN-Scheitern: Deutschland bleibt Stützpfeiler

03.06.26 19:27 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach dem Scheitern Deutschlands bei der Wahl in den UN-Sicherheitsrat versichert, dass das Land seine Verantwortung in den Vereinten Nationen unverändert wahrnehmen wird. "Die Aufgaben, die uns in den Vereinten Nationen gestellt sind, ändern sich durch dieses Ergebnis nicht", erklärte er in Berlin. "Deutschland bleibt ein verlässlicher Stützpfeiler des multilateralen Systems. Diese Verantwortung tragen wir mit Entschlossenheit."

Deutschland war zuvor erstmals bei einer Kandidatur für eine zweijährige Mitgliedschaft im wichtigsten UN-Gremium gescheitert. Bei der Wahl in New York unterlag die Bundesrepublik Portugal und Österreich bereits im ersten Wahlgang.

Deutschland habe sich mit Überzeugung beworben, das Ziel aber nicht erreicht, erklärte Merz. Er gratulierte Portugal und Österreich. "Mit beiden Ländern verbindet uns eine enge europäische Partnerschaft und die gemeinsame Verantwortung in den Vereinten Nationen." Der Kanzler bedankte sich auch bei allen, die die deutsche Bewerbung vorangetrieben hätten. "Diese Arbeit war richtig, und sie wird Deutschland langfristig zugutekommen."/mfi/DP/he