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Merz zu Ungarn: Schwere Niederlage für Rechtspopulismus

13.04.26 10:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Wahl in Ungarn als klares Zeichen gegen Rechtspopulismus bezeichnet und sich erleichtert über das Ergebnis gezeigt. "Der Rechtspopulismus hat gestern in Ungarn eine schwere Niederlage erlitten. Und das betrifft nicht nur Ungarn. Von Ungarn geht ein sehr klares Zeichen aus gegen den Rechtspopulismus auf der ganzen Welt. Insofern war das auch in dieser Hinsicht ein guter Tag gestern", sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Merz sagte, er sei "persönlich sehr dankbar und erleichtert" über das klare Wahlergebnis. "Das zeigt, dass unsere demokratischen Gesellschaften offensichtlich doch sehr viel widerstandsfähiger sind gegen russische Propaganda und weitere Einflussnahme von außen auf solche Wahlen." Das sei für ihn eine der besten Nachrichten des Tages gewesen./jr/DP/stw