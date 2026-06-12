Mesabi Trust präsentierte Quartalsergebnisse
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Mesabi Trust stellte am 12.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mesabi Trust 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 52,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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