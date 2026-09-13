Mesabi Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Mesabi Trust hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mesabi Trust ein Ergebnis je Aktie von 0,360 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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