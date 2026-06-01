DAX24.700 -0,8%Est506.225 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 +2,4%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.187 +0,2%Euro1,1350 -0,3%Öl75,58 -1,8%Gold4.072 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisiert -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
TUI-Aktie im Minus: Wie das neue EU-Einreisesystem die Sommersaison gefährdet TUI-Aktie im Minus: Wie das neue EU-Einreisesystem die Sommersaison gefährdet
Edgewell Personal Care (EPC) im Pivotal-Point-Check: Rasierer- und Sonnenschutz-Riese setzt auf Eigenständigkeit – Abweisung von Private-Equity-Offerte löst massiven Kurssprung aus! Edgewell Personal Care (EPC) im Pivotal-Point-Check: Rasierer- und Sonnenschutz-Riese setzt auf Eigenständigkeit – Abweisung von Private-Equity-Offerte löst massiven Kurssprung aus!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Messe Frankfurt macht im Inland kaum noch Gewinn

24.06.26 11:22 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frankfurter Messegesellschaft hat im vergangenen Jahr kaum noch Gewinn im Inland gemacht. Das von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen getragene Unternehmen bezifferte den unkonsolidierten Inlandsgewinn auf 9,7 Millionen Euro, während im umsatzseitig kaum noch kleineren Auslandsgeschäft 71,4 Millionen Euro verbucht werden konnten.

Unter dem Strich ging 2025 der Gesamtgewinn um 48,4 Prozent auf 42,2 Millionen Euro zurück. Die Umsätze des Unternehmens fielen um 9 Millionen auf 766 Millionen Euro. Die Auslandsaktivitäten machten den Rekordanteil von 48 Prozent aus.

Wachstumstreiber waren insbesondere Asien und Dubai. Geschäftsführer Detlef Braun kündigte den weiteren Ausbau der Auslandsaktivitäten an. Bislang sei man bereits in 184 Ländern vertreten. Die Internationalität trage zur Stabilisierung des Gesamtkonzerns bei.

Aussteller sparen an Flächen

Trotzdem wird die Messegesellschaft im laufenden Jahr das gesetzte Umsatzziel von 839 Millionen Euro verfehlen. "Nicht ganz 800 Millionen" seien erreichbar, sagte Messechef Wolfgang Marzin. Nach seinen Angaben sparen derzeit gerade deutsche und europäische Aussteller an ihren Messeauftritten. Die Leitmessen würden zwar weiterhin besucht, aber die angemieteten Flächen fielen kleiner aus. Die Frankfurter Messe spiegele die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, verliere aber keine Marktanteile. Weitere Probleme machen Zölle und Währungsverluste.

Weltweit fanden 2025 unter dem Dach der Messe Frankfurt 349 Veranstaltungen mit 4,8 Millionen Besuchern statt. Im laufenden Geschäftsjahr sind global 359 Veranstaltungen geplant. Neu im Portfolio sind unter anderen eine neue Textilmesse in Mailand, eine Kosmetik-Veranstaltung im französischen Grasse und eine Ausgabe der Zubehörmesse Automechanika in Jakarta./ceb/DP/nas