Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

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Heute im Fokus

WACKER CHEMIE hebt Umsatzprognose für 2026 an. Rüstungsaktien im Aufwind. Aktien von SAP, IONOS, TeamViewer gefragt: Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt. Alstom stürzt wegen enttäuschendem Ausblick ab. Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber. Microsoft-Aktie zündet den Turbo. Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab. Quantenaktien geht die Puste aus.