Meta-Aktie im Plus: Zuckerberg startet offene KI-Offensive gegen China
Meta bringt ein neues offenes KI-Modell und Zuckerberg fordert weniger Hürden für US-Anbieter im Wettlauf mit China.
Werte in diesem Artikel
- Meta veröffentlicht Muse Glimmer, ein offenes KI-Modell für Mac und PC
- Zuckerberg fordert weniger US-Hürden für offene KI im Wettlauf mit China
- Weitere offene und größere Modelle sollen laut Meta bald folgen
Meta hat heute mit Muse Glimmer ein neues offenes KI-Modell veröffentlicht und Konzernchef Mark Zuckerberg fordert parallel geringere regulatorische Hürden für US-Anbieter offener KI-Systeme, um gegen chinesische Rivalen zu bestehen. Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie klettert daraufhin zeitweise um 1,56 Prozent auf 601,23 US-Dollar.
Was Muse Glimmer kann
Muse Glimmer fällt deutlich kleiner aus als die Spitzenmodelle von Wettbewerbern wie OpenAI oder Anthropic. Statt auf reine Modellgröße zu setzen, ist das System auf eigenständig agierende KI-Aufgaben zugeschnitten und läuft bereits auf einem Mac oder PC mit einer einzelnen Grafikkarte. Meta zielt damit auf die wachsende Nachfrage nach KI-Anwendungen, die direkt auf Endgeräten statt in der Cloud arbeiten.
Zuckerbergs Vorstoß gegen Chinas KI-Vormacht
Zuckerberg kündigte zugleich an, auch die Gewichte des bestehenden Modells Muse Spark 1.2 offenzulegen, und stellte in Aussicht, dass noch größere Modelle folgen sollen. Begleitet wurde der Schritt von einem Instagram-Video und einem 14-seitigen Essay mit dem Titel "The Future is for Everyone", in dem sich der Meta-Chef dagegen ausspricht, KI-Fähigkeiten in den Händen wenige Anbieter zu konzentrieren.
Warum offene Modelle plötzlich gefragt sind
Der Vorstoß trifft auf ein Marktumfeld, in dem Unternehmen zunehmend wegen steigender KI-Rechnungen und jüngster Sicherheitsvorfälle bei Modellen von Anthropic, OpenAI und Meta selbst vorsichtig geworden sind. Offene Modelle gelten im Schnitt als günstiger und lassen sich frei anpassen, während geschlossene Systeme unter der vollen Kontrolle der jeweiligen Anbieter bleiben. Wie heikel das werden kann, zeigte zuletzt ein Angriff auf die Entwicklerplattform Hugging Face durch ein manipuliertes KI-Modell: Zur Abwehr musste die Plattform auf ein chinesisches offenes Modell zurückgreifen, weil geschlossene Systeme für sicherheitskritische Anwendungen eigene Nutzungsbeschränkungen mitbringen.
Beim Wettlauf um offene Gewichte liegen chinesische Anbieter bislang vorn. Der Vorstoß von Meta ist auch ein Versuch, dieser Dynamik ein westliches Gegengewicht entgegenzusetzen, während der Konzern parallel unter genauerer Beobachtung seiner hohen KI-Investitionen steht.
Nächster Beobachtungspunkt für Anleger ist, ob und wann Meta die angekündigten größeren Modelle tatsächlich veröffentlicht und wie der Markt die Kosten der Open-Weight-Strategie gegen den strategischen Nutzen abwägt.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
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