Heute im Fokus

T-Mobile US steigert Konzernumsatz in Q2. DuPont erhöht Prognose. Uber setzt auf BYD-Elektroautos. KION verzeichnet im zweiten Quartal deutlich mehr Gewinn. HSBC verzeichnet Gewinnrückgang und kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an. Starbucks-Aktie reagiert trotzdem mit Zuwächsen auf durchwachsene Quartalsbilanz. Pinterest schreibt schwarze Zahlen.