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Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: Was Analysten von Meta Platforms (ex Facebook) erwarten

30.04.26 22:30 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: Was Analysten von Meta Platforms (ex Facebook) erwarten | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
523,30 EUR -50,50 EUR -8,80%
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Im vergangenen April haben 18 Experten die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) wie folgt eingeschätzt.

17 Experten stufen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Meta Platforms (ex Facebook) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 854,67 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 611,91 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG865,00 USD41,3630.04.2026
Barclays Capital830,00 USD35,6430.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.830,00 USD35,6430.04.2026
UBS AG908,00 USD48,3930.04.2026
JP Morgan Chase & Co.725,00 USD18,4830.04.2026
RBC Capital Markets810,00 USD32,3730.04.2026
RBC Capital Markets810,00 USD32,3727.04.2026
Jefferies & Company Inc.1.000,00 USD63,4227.04.2026
UBS AG908,00 USD48,3921.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

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30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightBarclays Capital
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30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
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30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
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30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
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12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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