Meta: Werden KI-Verhaltenskodex der EU nicht unterzeichnen

Von Mauro Orru

DOW JONES--Meta Platforms wird den Verhaltenskodex der Europäischen Union für Allgemeine Künstliche Intelligenz nicht unterzeichnen. Dieser führe zu Rechtsunsicherheit und sehe Maßnahmen vor, die über den Geltungsbereich der KI-Gesetzgebung in der EU hinausgingen, sagte Joel Kaplan, Metas Chief Global Affairs Officer.

"Europa ist in Sachen KI auf dem falschen Weg", schrieb Kaplan in einem LinkedIn-Post. "Dieser Kodex führt eine Reihe von Rechtsunsicherheiten für Modellentwickler ein sowie Maßnahmen, die weit über den Anwendungsbereich des KI-Gesetzes hinausgehen."

Die EU-Kommission hat vergangene Woche die endgültige Fassung eines Verhaltenskodex für Allgemeine Künstliche Intelligenz veröffentlicht, den Modellanbieter unterzeichnen können oder nicht. EU-Beamte sagten, der Kodex enthalte Leitlinien zu Sicherheit, Transparenz und Urheberrecht, um den Unterzeichnern zu helfen, die weitreichenden Rechtsvorschriften der EU zu KI einzuhalten. Die EU-Gesetzgeber haben im vergangenen Jahr den europäischen AI Act verabschiedet, der bestimmte Anwendungen der Technologie verbietet, neue Transparenzrichtlinien einführt und Risikobewertungen für KI-Systeme vorschreibt, die als risikoreich eingestuft werden.

Ab 2. August werden für Unternehmen die Vorschriften für Allgemeine KI in Kraft treten. Das KI-Büro der EU-Kommission, das die Umsetzung des Gesetzes überwacht, wird die Regeln für neue KI-Modelle nach einem Jahr durchsetzen, für bestehende Modelle zwei Jahre später. Unternehmen, die gegen das Gesetz verstoßen, riskieren Geldstrafen von bis zu 7 Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes.

Meta ist der jüngste Tech-Gigant, der den Vorstoß der EU zur Regulierung von KI kritisiert. Anfang dieses Monats unterzeichneten CEOs europäischer Unternehmen, darunter Mistral AI, ASML Holding und Airbus, einen Brief, in dem sie die EU-Kommission aufforderten, die Durchsetzung des Gesetzes zu verzögern. Sich überschneidende und komplexe Vorschriften würden die EU daran hindern, eine führende Rolle in der KI zu übernehmen.

"Wir teilen die Besorgnis dieser Unternehmen, dass diese Übertreibung die Entwicklung und den Einsatz innovativer KI-Modelle in Europa erschweren und europäische Unternehmen, die darauf aufbauen wollen, ausbremsen wird", sagte Kaplan.

OpenAI hingegen hat vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass das Unternehmen den Kodex unterzeichnen würde - vorbehaltlich der formellen Genehmigung der aktuellen Version durch das KI-Board - ein Gremium, dem Vertreter aus jedem der 27 EU-Mitgliedstaaten angehören.

"Die Unterzeichnung des Kodex spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung von fähigen, zugänglichen und sicheren KI-Modellen wider, damit die Europäer voll und ganz an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteilen des Intelligenzzeitalters teilhaben können", sagte der ChatGPT-Hersteller vergangene Woche.

Die EU ist bestrebt, im KI-Bereich mit den USA und China gleichzuziehen, und will ein Netz von so genannten KI-Gigafabriken aufbauen, um Unternehmen beim Training der komplexesten Modelle zu unterstützen. Diese Einrichtungen sollen mit rund 100.000 der neuesten KI-Chips ausgestattet werden, etwa viermal so viele wie in den derzeit eingerichteten KI-Fabriken.

OpenAI sagte, das Unternehmen habe Interessensbekundungen eingereicht, um an dem Prozess der Einführung von Gigafactories in Europa teilzunehmen.

News Corp, Eigentümer von Dow Jones Newswires und The Wall Street Journal, hat eine Partnerschaft mit OpenAI zur Lizenzierung von Inhalten.

