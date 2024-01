Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 353,70 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 01:59 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 353,70 USD. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 360,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 358,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 14.987.092 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 361,90 USD erreichte der Titel am 28.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2022 auf bis zu 115,77 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 205,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,36 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

