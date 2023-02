Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag mit Abschlägen

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 134,84 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 134,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 135,82 EUR. Bisher wurden heute 11.756 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,35 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 54,19 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 89,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 51,05 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 184,78 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 3,22 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 27.714,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.010,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,08 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Techriesen bauen massiv Stellen ab - Warum Apple Massenentlassungen bisher vermeiden kann

"Richzession": Rezession könnte dieses Mal vor allem Wohlhabende treffen

DeFi, Krypto-Gaming & Co.: Diese Krypto-Trends könnten sich im neuen Jahr positiv entwickeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com