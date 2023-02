Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 135,20 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 135,20 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 525 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 294,35 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 54,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 89,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 51,45 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 184,78 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,47 Prozent auf 27.714,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.010,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 26.04.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com