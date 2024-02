Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 394,35 USD.

Bei einem Wert von 406,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,05 Prozent zulegen. Am 02.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 147,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 377,13 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34.146,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,41 USD fest.

