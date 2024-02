Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 398,62 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 398,62 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 400,49 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 393,78 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 4.318.390 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 406,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2023 Kursverluste bis auf 147,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 171,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 377,13 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.714,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

