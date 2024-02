Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Vormittag fester

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 365,15 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 365,15 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 365,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 362,55 EUR. Bisher wurden via Tradegate 888 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,10 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 2,72 Prozent wieder erreichen. Am 01.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,40 EUR ab. Abschläge von 63,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 377,13 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 34.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,40 USD je Aktie.

