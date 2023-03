Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag zu

Um 04:07 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 165,18 EUR. Bei 165,76 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 164,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.947 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 216,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 89,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 85,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,22 USD.

Am 01.02.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 33.671,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,65 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

