Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Mittag Tendenz

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 490,40 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr bei 490,40 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt wechselten 26.436 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 494,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 171,43 USD am 03.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 65,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 480,88 USD.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 40.111,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.165,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,70 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 19,95 USD im Jahr 2024 aus.

