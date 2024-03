Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Nachmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 499,68 USD nach oben.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 499,68 USD. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 500,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 492,13 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.857.560 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 500,75 USD erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 0,21 Prozent wieder erreichen. Am 03.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 171,43 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,69 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 480,88 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 5,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.111,00 USD im Vergleich zu 32.165,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,95 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

