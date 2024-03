Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag zu

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 454,80 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 454,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 456,85 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 454,95 EUR. Bisher wurden heute 1.433 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 456,85 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,45 Prozent. Am 02.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 183,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 480,88 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40.111,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.165,00 USD in den Büchern standen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,95 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

