Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 495,30 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 495,30 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 497,23 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 486,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 531.391 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 523,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 206,77 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 480,88 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 5,33 USD gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 40.111,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umsetzen können.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 20,08 USD im Jahr 2024 aus.

