Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 239,82 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.326 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 241,68 USD erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 172,24 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 261,33 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.04.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 28.645,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD umsetzen können.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 11,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

