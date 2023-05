Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 237,86 USD. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 237,37 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 238,76 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.635.223 Stück gehandelt.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 241,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 1,58 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Abschläge von 170,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 261,33 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 28.645,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.908,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Meta