Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Im Tradegate-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 21:59 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 218,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 216,55 EUR. Zuletzt wechselten 32.913 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 27.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 219,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 144,59 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 261,33 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 28.645,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,58 USD je Aktie.

