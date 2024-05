Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 432,04 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 432,04 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 432,92 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 428,03 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 551.390 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 531,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 23,01 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 229,90 USD ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 87,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 515,88 USD.

Am 24.04.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.07.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,15 USD je Aktie.

