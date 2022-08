Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) macht am Vormittag Boden gut

Um 01.08.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 154,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 155,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.213 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,80 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 52,35 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,74 EUR am 22.06.2022. Abschläge von 6,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Am 27.07.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 28.822,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.077,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,12 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

