Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 318,05 USD ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 318,05 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 314,68 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 317,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.738.810 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 2,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 31.999,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

