Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 297,10 USD nach oben.

Um 12:01 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 297,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.698 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 326,20 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 9,79 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 237,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 325,88 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 31.999,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

