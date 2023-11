Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,4 Prozent auf 308,52 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 2,4 Prozent auf 308,52 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 308,75 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 302,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.753.420 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 330,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 7,14 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 250,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 351,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,21 Prozent gesteigert.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

