Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Mit einem Kurs von 301,04 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 301,04 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 09:21 Uhr kaum verändert. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.512 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 330,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Mit einem Kursverlust von 70,74 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Tesla, NVIDIA, Apple & Co: Magnificent Seven-Aktien lassen NASDAQ in Korrektur rutschen - Sollten Anleger jetzt besorgt sein?

Was Analysten von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie erwarten

NASDAQ-Titel Meta-Aktie steigt: Meta lanciert werbefreies Abo-Modell für Instagram und Facebook in Europa