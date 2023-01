Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag nordwärts

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 113,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 113,60 EUR. Bei 113,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 722 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 303,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,59 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 27,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,78 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 27.714,00 USD gegenüber 29.010,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2022 wird am 01.02.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,10 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

