Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Mittag ab

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 353,30 USD abwärts.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:04 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 353,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.401 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.12.2023 auf bis zu 361,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,28 USD. Abschläge von 65,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,50 USD aus.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,36 USD je Aktie belaufen.

