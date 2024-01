Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 344,61 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,6 Prozent auf 344,61 USD ab. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 342,53 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 351,55 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.678.046 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 361,90 USD. Dieser Kurs wurde am 29.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 181,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.714,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

