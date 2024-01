Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 321,55 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 09:17 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 321,55 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 319,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 319,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.122 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 327,20 EUR an. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.714,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

