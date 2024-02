Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) schießt am Mittag hoch

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 17,1 Prozent auf 462,35 USD.

Um 12:03 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 17,1 Prozent auf 462,35 USD zu. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 350.145 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (406,36 USD) erklomm das Papier am 31.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2023 auf bis zu 167,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,74 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 422,75 USD angegeben.

Am 26.10.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34.146,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 17,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

