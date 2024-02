Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 19,8 Prozent.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 16:08 Uhr 19,8 Prozent. Bei 478,31 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 459,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 28.830.067 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 478,31 USD markierte der Titel am 02.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 1,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 167,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,54 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 437,13 USD.

Am 26.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

