Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zündet am Vormittag Kursrakete

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 15,6 Prozent auf 419,50 EUR zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 15,6 Prozent auf 419,50 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 421,15 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 417,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.607 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 421,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 158,44 EUR fiel das Papier am 28.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 62,23 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 409,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,21 Prozent gesteigert.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,73 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

