Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag schwächer

Um 16:08 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 242,08 USD. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 241,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 243,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.092.558 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,91 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 174,81 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,33 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

