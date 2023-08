Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 316,10 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 316,10 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 315,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 317,94 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.727.810 Aktien.

Bei 326,20 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,20 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Mit Abgaben von 72,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt

Trendthema künstliche Intelligenz: Laufen KI-Fonds aktiv verwalteten ETFs bald den Rang ab?