Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 289,05 EUR abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 289,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 289,05 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 290,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.564 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 2,87 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 224,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 325,88 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 31.999,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Analysten sehen bei Meta Platforms-Aktie Potenzial

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison