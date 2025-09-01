Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 732,63 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 732,63 USD ab. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 722,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 726,25 USD. Zuletzt wechselten 1.406.927 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 796,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,68 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,76 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 837,83 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 47,52 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,61 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 22.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 28,22 USD je Aktie.

