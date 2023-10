Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) schiebt sich am Montagmittag vor

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 301,88 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 301,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.683 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2023 auf bis zu 326,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,06 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 70,82 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 31.999,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.822,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,51 USD je Aktie.

