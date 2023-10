Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 287,15 EUR nach oben.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 287,15 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 287,15 EUR an. Bei 286,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.679 Stück gehandelt.

Am 27.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 297,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,64 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 68,95 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie verdient. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 13,51 USD im Jahr 2023 aus.

