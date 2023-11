Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 314,71 USD nach oben.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 314,71 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 44.965 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 330,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,09 USD ab. Mit Abgaben von 72,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Am 25.10.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.714,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,31 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta-Aktie steigt dennoch: Meta darf in Europa keine personalisiert Werbung zeigen

Tesla, NVIDIA, Apple & Co: Magnificent Seven-Aktien lassen NASDAQ in Korrektur rutschen - Sollten Anleger jetzt besorgt sein?

NASDAQ-Titel Meta-Aktie steigt: Meta lanciert werbefreies Abo-Modell für Instagram und Facebook in Europa